Begunsko taborišče Nizip v turški provinci Gaziantep blizu sirske meje. Foto: Reuters

Sredstva bodo podprla ukrepe na področju zdravja, zaščite, socialnoekonomske podpore in infrastrukture občin, so sporočili iz Bruslja.

"S tem novim svežnjem sredstev Evropska unija še naprej izvaja svoje obveze podpiranja Turčije, ki gosti največjo skupino beguncev na svetu," je dejal evropski komisar za širitev Johannes Hahn. S sredstvi bodo podprli tudi občinsko infrastrukturo v provincah, ki gostijo največje število beguncev (interaktivni zemljevid). Po podatkih Evropske unije Turčija nudi zatočišče okoli štirim milijonom prebežnikom.

Sprejeti sveženj je del drugega sklopa sredstev za prebežnike v Turčiji. Od leta 2016 je Evropska unija Turčiji namenila 5,6 milijarde evrov. Preostanek od predvidenih šestih milijard evrov naj bi bil dodeljen še med poletjem.

Pogodbe s partnerji in pristojnimi turškimi ministrstvi naj bi bile podpisane do konca leta 2020, ukrepi pa bodo predvidoma izpeljani najpozneje do sredine leta 2025. Doslej sta EU in Turčija podpisali 85 projektov v vrednosti 3,45 milijarde evrov.

Posebnost tokratnega svežnja pomoči je, da se bodo med drugim osredotočili na zagotovitev obstoja dejavnosti, ki med drugim spodbujajo vključitev prebežnikov v družbo, njihovo samozadostnost in integracijo.

Turčija zajezila tok prebežnikov

Turčija in EU sta leta 2016 sklenili dogovor, v skladu s katerim je Ankara v zameno za finančno pomoč zajezila tok prebežnikov proti Evropi.