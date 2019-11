Alfred Bosch Foto: BoBo

Katalonski zunanji minister se je danes na pogovoru v organizaciji Mladega Foruma SD v Ljubljani zavzel za dialog. "Nikomur ne vsiljujemo katalonske republike. Pozivamo k temu, da se usedemo in pogovorimo, kako lahko ljudje odločajo," je povedal. "Pogovarjati se želimo s špansko vlado, ker so oni naši politični nasprotniki. Španci niso naši nasprotniki," je poudaril. Izpostavil je, da se želijo pogovarjati s komerkoli na svetu, ki se je pripravljen pogovarjati in prispevati k dialogu, demokraciji in človekovim pravicam.

"Želimo se pogovarjati s Slovenci, njihovimi predstavniki in tistimi, ki vodijo to lepo državo," je povedal. "Zato smo prišli sem, da bi se usedli in pogovarjali," je dodal. A po Boschevih besedah v Španiji ni nikogar na nasprotni strani mize, ki bi se pogovarjal. "Tudi vi kot socialdemokratska stranka in njen podmladek lahko govorite s španskimi socialisti oziroma njihovim podmladkom in jim pomagate, da nehajo škoditi sami sebi in svojim idejam," je povedal.

Upanje vidi v novi vladi

Upanje za rešitev katalonske krize se po ministrovem prepričanju kaže v načelnem dogovoru o oblikovanju koalicije med socialisti in skrajno levo stranko Unidas Podemos po parlamentarnih volitvah v Španiji pred enim tednom. Ta kratek dogovor namreč vsebuje tudi klavzulo o Kataloniji, v kateri piše, da je treba spodbujati dialog, je pojasnil.

Njihova podpora vladi pod vodstvom predsednika socialistov Pedra Sancheza je sicer odvisna od premierja samega. Če se bo premier odpovedal nasprotovanju neodvisnosti Katalonije, bi lahko imeli priložnost kot katalonsko ljudstvo in kot špansko ljudstvo, je dejal Bosch. "Govorimo namreč preprostih stvareh. Govorimo o miroljubnih okoliščinah, ki jih je treba ohraniti, prizadevati pa si je treba tudi za demokracijo. Drugače bodo standardi demokracije in človekovih pravic padli v Španiji in Evropi," je opozoril.

Pri reševanju katalonskega vprašanja je zato pomembna tudi EU. Nekatere evropske institucije so po Boschevih besedah zelo jasne, na primer generalni pravobranilec Maciej Szpunar in tudi številni poslanci v Evropskem parlamentu, ki podpirajo demokratično rešitev. Na drugi strani pa je Evropska komisija, ki je neke vrste vlada in drži s špansko vlado. "Prepričati jih moramo, da želimo slediti evropski poti, ki pripada sodobni Evropi, in evropskim vrednotam," je izpostavil katalonski zunanji minister.

Brglez opozarja na možnost imunitete

Na pravno mnenje generalnega pravobranilca na Sodišču EU o imuniteti zaprtega nekdanjega katalonskega podpredsednika Oriola Junquerasa, ki je bil izvoljen za evropskega poslanca, je v nagovoru na dogodku v Ljubljani opozoril tudi evropski poslanec iz Slovenije Milan Brglez (S&D/SD). Szpunar je ta teden zapisal, da je mandat evropskega poslanca, ki ga je na majskih evropskih volitvah osvojil Junqueras, veljaven. Tako mu pripada pripada tudi poslanska imuniteta, o kateri pa lahko odloča zgolj parlament.

Brglez je ob tem izpostavil, da mora sicer o tem odločiti še sodišče EU in da težko reče, kaj se bo zgodilo v parlamentu. "A ta imuniteta je nekaj, od česar se ne moreš kar obrniti stran. Treba je nekaj narediti in tudi bom skušal nekaj narediti," je zagotovil. Tako je možno po njegovih besedah katalonsko vprašanje rešiti tudi v okviru prava EU, saj so bili maja trije Katalonci - poleg Junquerasa še nekdanji predsednik Carles Puigdemont in nekdanji minister Antoni Comin - izvoljeni za evropske poslance.