Vlada Therese May je razmišljala, da bi državljanom EU-ja dovolila v Združenem kraljestvu ostati tri mesece, preden bi morali zaprositi za daljše bivanje. Druga možnost je bila podaljšanje svobode gibanja do leta 2021, tovrstno prehodno obdobje pa je bilo predvideno tudi v njenem dogovoru z EU-jem.

Nova vlada Borisa Johnsona je zdaj dala jasno vedeti, da v primeru brexita brez dogovora 31. oktobra pade v vodo tudi svobodno gibanje, ki je v veljavi za državljane držav članic po Evropski uniji, poroča BBC.

Johnson je ob tem poudaril, da britanska vlada po brexitu "ne bo postala sovražna do priseljencev" in dodal, da bo "priseljevanje v Združeno kraljestvo demokratično nadzorovano".

Tiskovna predstavnica britanske vlade je dejala, da si želijo uvesti točkovni sistem po vzoru Avstralije, za priseljevanje pa bodo uveljavili "strožja pravila o kriminaliteti".

Omejena svoboda gibanja ne bo veljala za državljane Irske. Britanski in irski ministri so namreč maja podpisali sporazum, ki irskim državljanom zagotavlja pravico do prehoda irske meje in dostop do študija ter zdravstvenih storitev v Veliki Britaniji.

Brez sprememb za Evropejce s pravico do stalnega bivališča

Na Otoku trenutno biva tri milijone državljanov članic EU-ja. Skupina Trije milijoni, ki se bori za njihove pravice, je izpostavila, da bo ljudem, ki še nimajo urejenega statusa za stalno naselitev, pravni status odvzet preko noči.

Britansko notranje ministrstvo miri, da državljani EU-ja, ki že imajo pravico do stalnega prebivališča v Združenem kraljestvu - ki ga dobijo po petih življenja na Otoku - ne bodo prizadeti, njihove pravice bodo ostale nespremenjene.

Državljani EU-ja in njihove družine, ki živijo v Združenem kraljestvu in te pravice še nimajo, pa se lahko vse do decembra 2020 prijavijo v "naselitveno shemo EU-ja" (EU Settlement Scheme), preko katerem je pravico do stalnega prebivališča pridobilo že milijon ljudi.

Johnson: "Potrebujemo nov dogovor"

Premier Johnson se medtem odpravlja na obisk Francije in Nemčije. Johnson namerava Angeli Merkel in Emmanuelu Macronu jasno povedati, "da morajo namesto spodletelega bruseljskega dogovora ustvariti novega", v nasprotnem primeru pa je London pripravljen na razhod brez dogovora, je po poročanju Sky News zatrdila njegova tiskovna predstavnica.

Tiskovna predstavnica Evropske komisije je odvrnila, da bo v primeru brexita brez dogovora najbolj trpela Velika Britanija. "Brexit brez dogovora bo povzročil velike motnje za državljane in podjetja ter bo imel resne negativne gospodarske učinke," je sporočila Natasha Bertaud.