Britanska premierka je v pismu, ki ga je v nedeljo poslala 317 torijcem, zapisala, da se bo prihodnji teden vrnila v Bruselj na pogovore s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem ter da se bo v prihodnjih dneh pogovarjala z vsemi voditelji držav članic Unije.

Znotraj konservativne stranke, na čelu katere je Mayeva, padajo vse težje besede. Foto: Reuters

Opozicijski laburisti ocenjujejo, da so razlike med torijci tako velike, da je nemogoče pričakovati njihovo enotnost, in se, z namenom doseči podporo sporazumu, zavzemajo za pogajanja med strankama. V četrtek so poslanci spodnjega doma parlamenta s 303 glasovi proti 258 zavrnili predlog vlade o podpori procesu, proti so glasovali tudi številni konservativci. Zavrnitev predloga je Mayeva v pismu označila za razočaranje. Najbolj goreči zagovorniki brexita v vrstah konservativcev namreč ne želijo privoliti v to, da bi vlada opustila možnost izstopa iz povezave brez dogovora z EU-jem.

Iz današnjega pisma je razbrati, da Mayeva ne namerava spremeniti svoje strategije. "Ne podcenjujem, kako globoko ali iskreno se kolegi držijo stališč, ki jih imajo glede tega pomembnega vprašanja ‒ ali da smo vsi motivirani s skupno željo, da naredimo, kar je najbolje za našo državo, četudi se ne strinjamo glede načina, kako to storiti. A prepričana sem, da bi neuspeh pri sklepanju kompromisov in sprejetju ločitvenega sporazuma, ki uresničuje referendumske izide, razočaral ljudi, ki jih zastopamo. Pod vprašaj bi postavil tudi svetlo prihodnost, ki si jo zaslužijo." Kot je še zapisala, utegne parlament ustaviti proces brexita, če dogovor ne bo dobil zelene luči v spodnjem domu. Če pa bi Velika Britanija zapustila EU brez dogovora, bi to pomenilo hud udarec za gospodarstvo in delovna mesta.

29. marec, datum izstopa Velike Britanije, se hitro približuje, ločitveni sporazum pa na Otoku ni dobil zelene luči. Nasprotniki brexita, ki zagovarjajo še en referendum, so za konec tedna pred 29. marcem napovedali velik protest, še poroča BBC.