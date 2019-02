Nino Gregori pred imenovanjem na čelo urada EASO čaka zaslišanje v evropskem parlamentu. Foto: BoBo

Nino Gregori pred imenovanjem čaka še zaslišanje v Evropskem parlamentu. To bo glede na sporočilo iz urada EASO 11. marca v Strasbourgu. Evropski parlament bo nato izdal mnenje, na podlagi katerega bo upravni odbor EASO uradno imenoval izvršnega direktorja, so sporočili z notranjega ministrstva.

Če bo Gregorijeva potrjena za novo izvršno direktorico urada EASO, bo na položaju nasledila Jamila Addouja, njen mandat pa bo trajal pet let.

Gregorijeva je kot predstavnica Slovenije zdaj članica upravnega odbora EASO, ukrepi na področju migracij pa so zadnja leta njena osrednja naloga. Po pisanju Dnevnika je pripravljala spremembe tujske in azilne zakonodaje, ki se je v zadnjem obdobju zaostrovala. Močno je bila vpeta tudi v pripravo spornih določb zakona o tujcih, s katerimi naj bi se Slovenija skoraj popolnoma ogradila pred begunci. Te spremembe je obsodilo več domačih in mednarodnih institucij s področja človekovih pravic. Trenutno jih zaradi domnevne protiustavnosti obravnava ustavno sodišče.

EASO izvaja evropski azilni sistem

Agencija Evropske unije EASO je bila ustanovljena leta 2010 in ima ključno vlogo pri izvajanju skupnega evropskega azilnega sistema. Njen namen je pospeševanje, usklajevanje in krepitev sodelovanja med državami članicami na področju migracij in azila.

Zagotavlja praktično in tehnično pomoč državam članicam, operativno pomoč državam članicam, ki imajo posebne potrebe ter katerih azilni sistemi in sistemi za sprejem azilantov so posebej obremenjeni, ter prispevke kot pomoč za oblikovanje politik in zakonodaje EU-ja na vseh področjih, ki neposredno ali posredno vplivajo na azil.