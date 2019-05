Foto: Luka Esenko/IQbator

S projektom The Slovenia Wonders, ki je financiran tudi s strani Evropskih skladov, se ukvarja podjetje IQbator. Odgovorna oseba pri projektu je Niko Slavnić, ki izpostavlja, da so "pod blagovno znamko The Slovenia (Wonders) smo želeli povezati najboljše iz Slovenije, tako skozi medije, kot predvsem v tem primeru tudi skozi čutila. Slogan I Feel Slovenia omogoča ravno to, da začutimo Slovenijo mnogo bolje. Omogoča pa tudi, da s pomočjo projekta The Slovenia Wonders vsak turist začutimo Slovenijo z vsemi čutili v manj kot eni uri," še dodaja Slavnić.

In kaj to pravzaprav pomeni? Vsebino bodo najprej povezali, ne samo skozi tisk in vizualni del, ampak tudi s čutili. Več kje v Sloveniji lahko po Slavnićevih besedah srečamo turista, predvsem tujega, ki zelo potrebuje informacije. Da je turistom slogan I Feel sLOVEnia všeč ni dvoma, se pa sprašujejo, kako lahko to bolje začutijo.

Že sama besedna zveza The Slovenia Wonders je direktna aplikacija na čudesa. Niko Slavnić ob tem poudarja, da je "ključno seveda celotno doživetje preko vseh čutil. Kako doživeti in preizkusiti Slovenijo v enem paketu. Gre za to, da je Slovenija dvourna destinacija, kar pomeni, da si lahko na katerem koli koncu Slovenije v dveh urah in mi želimo to združiti na enem mestu, kjer bi lahko na kratko začutil, izkusil oziroma obiskal Slovenijo," razlaga Slavnić.

Pripravljene bodo štiri potujoče regijske predstavitve, tako kot je Slovenija razdeljena na Alpe, Panonijo, Mediteran, Kras ter Ljubljano in osrednjo Slovenijo. Obiskovalcem bo omogočeno na enem mestu začutiti, okusiti, poslušati, vohati, dotikati in videti. Niko Slavnić, odgovorni pri projektu The Slovenia Wonders, pravi, da so z "občinami, kot so Bled, Piran, Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj dogovor o sodelovanju podpisali že leta 2017 in želimo v bistvu predstavitev postaviti na točkah, kjer bo to možno, se pravi na nekem notranjem prostoru," še dodaja Slavnić. Predstavitveni prostor se bo selil po krajih oziroma občinah, ki sodelujejo.

Zasnova za projekt The Slovenia Wonders so bile že leta 2016, leto kasneje pa so kot pravi Slavnić "2017 smo projekt dogovorili s partnerji. Vsebine soustvarjajo tudi tujci v Sloveniji, kako oni vidijo in čutijo Slovenijo. Lani smo dobili nov zagon z novimi sredstvi. Letos bo možno ta projekt izkusiti v vsaj treh regijah, v začetku prihodnjega leta tudi v četrtem. Tudi na sejmu Alpe-Adria se bomo predstavili."

Vsekakor je projekt The Slovenia Wonders priložnost, da se top 100 destinacij predstavi na ta način, skozi vsa čutila. Po Slavnićevem mnenju je dejstvo, da je Ljubljana večkrat prehodna destinacija in zato je pomembno turiste ozavestiti, da ni treba razmišljati samo o Bledu kot naslednji postaji, ampak, da je zanimivo tudi na Ptuju, v Velenju, Mariboru in drugih manjših krajih. Gre zato, kot še izpostavlja Slavnić, "da bi ljudje razumeli, da The Slovenia Wonders ni samo prospekt oziroma karta Slovenije, temveč je pripomoček s katerim lahko dobiš idejo katero točko v Sloveniji še obiskati."

Projekt je financiran tudi s strani evropskih skladov in je ovrednoten na nekaj manj kot 180 tisoč evrov. Gre za sofinanciranje s strani ITP oziroma Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Slogan I Feel sLOVEnia pove veliko, za vse ostalo po moramo poskrbeti tudi državljani in državljanke Slovenije, ob vsakem stiku s turisti, tako domačimi kot tujimi.