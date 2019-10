Stisk rok Šarca in Orbana. Foto: EPA/Tibor Illyes

Vrednost blagovne menjave med državama je lani prvič presegla dve milijardi evrov, v primerjavi z letom 2017 pa se je povečala za 9,1 odstotka.

"Ta številka me veseli in še bolj me bo veselilo, če bo še višja," je na novinarski konferenci po pogovorih z Viktorjem Orbanom dejal Marjan Šarec. Slovenija je lani na Madžarsko izvozila za 877 milijonov evrov blaga, od tam pa uvozila za 1,141 milijarde evrov.

Šarec je izpostavil tudi vse boljše turistične rezultate. Lani je Slovenijo obiskalo več kot 180.000 madžarskih turistov, ki so opravili skoraj pol milijona nočitev, kar je 24 odstotkov več gostov in skoraj 30 odstotkov več nočitev kot leta 2017.

Z nastopom ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek se je slovenska država uradno obrnila proti madžarskemu vložku v projekt drugi tir. Foto: BoBo

V Kopru nezaželeni, šli v Trst

Pomembno vlogo pri gospodarskem sodelovanju med državama ima Luka Koper. Slovensko okno v svet je za Madžarsko najpomembnejše pristanišče, ta država pa je za koprsko pristanišče drugi najpomembnejši trg.

Orban je glede sodelovanja Madžarske pri izgradnji drugega železniškega tira med Koprom in Divačo dejal, da se je slovenska stran odločila, da pri tem ne želi sodelovati z Madžari. "To moramo enostavno sprejeti in razumeti," je poudaril. Zato so se odločili za vlaganje v Trstu, kjer so kupili del pristanišča.

Je pa ob tem dejal, da so pripravljeni ponovno razmisliti o sodelovanju pri drugem tiru, "če se bo situacija v Sloveniji spremenila, če bodo Slovenci o tem projektu začeli razmišljati na drugačen način".

Širitev Evropske unije po Balkanu

Šarec in Orban sta se v pogovorih zavzela za nadaljnjo širitev Evropske unije in izrazila obžalovanje, ker voditelji članic unije na nedavnem vrhu Severni Makedoniji in Albaniji niso prižgali zelene luči za začetek pristopnih pogajanj.

"Ne bomo metali puške v koruzo, ampak bomo na naši skupni poti vztrajali, ker je to v interesu tako Madžarske kot Slovenije," je poudaril slovenski premier.

Z Orbanom sta podprla tudi nadaljevanje pogajanj s Srbijo, ki je po njunih besedah pomemben dejavnik na Zahodnem Balkanu. Madžarski premier je ob tem večkrat poudaril, da je širitev unije geopolitično vprašanje, pri čemer je opozoril na negativne posledice zastoja tega procesa.

Foto: EPA/Tibor Illyes

Podpora manjšinama

Šarec in Orban sta govorila tudi o položaju slovenske narodne skupnosti na Madžarskem in madžarske v Sloveniji. Strinjala sta se, da je treba obema manjšinama zagotoviti možnosti za gospodarski razvoj območij, na katerih živita.

Madžarska je za razvoj Porabja, kjer živi slovenska narodna skupnost, ustanovila poseben sklad, za madžarsko manjšino v Prekmurju pa je do zdaj porabila dve milijard forintov (šest milijonov evrov), je povedal Orban. Ob tem je predlagal, da bi ustanovili skupen sklad za Porabje in Prekmurje, s pomočjo katerega bi razvijali ti območji.

Premierja sta govorila tudi o še nedokončanih čezmejnih infrastrukturnih projektih. Orban je napovedal, da bo zadnji odsek avtoceste do slovenske meje zgrajen do konca leta, Madžarska pa pripravlja tudi načrte za gradnjo železniške proge Zalaegerszeg-Redics-Lendava.

Vprašanje migracij

Madžarska je na meji postavila dolgo ograjo. Foto: EPA

Madžarski premier je sicer dobršen del uvodnega nastopa na novinarski konferenci namenil vprašanju migracij. "Slovenija in Madžarska dobro vesta, kaj so to migracije in kaj pomeni nenadzorovan prehod velikega števila migrantov preko meje," je Orban spomnil na migrantski val leta 2015.

Ob grožnji Turčije, da bo sprožila nov migrantski val proti Evropi, je dejal, da lahko Madžarska v tem primeru računa na države višegrajske četverice, s katerimi so dogovorjeni, da jim priskočijo na pomoč pri nadzoru meje.

Šarec je pristavil, da je treba vprašanje migracij reševati pri njihovem izvoru in tam omogočiti razmere, da do njih sploh ne pride. "To je skupna naloga Evropske unije," je poudaril.

Slovensko-madžarsko sodelovanje v Afriki

Slovenski minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in madžarski zunanji minister Peter Szijjarto sta podpisala memorandum o razvojnem sodelovanju. Gre za dokument o razumevanju na področju razvojnega sodelovanja v Afriki, ki bo omogočil krepitev sodelovanja in skupno prisotnost tudi na teh območjih.

Šarec se je dopoldne skupaj s Počivalškom udeležil tradicionalnega poslovnega dogodka za promocijo slovenskega turizma na Madžarskem. V okviru obiska se je srečal tudi s predsednikom madžarskega parlamenta Laszlom Köverjem in s Slovenci, ki živijo in delajo na Madžarskem.