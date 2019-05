Analitiki pravijo, da je Emmanuel Macron edino lepilo, ki še drži stranko skupaj. Foto: Reuters

Loiseaujevo so nekoč označili za Macronovo skrivno orožje v pogovorih glede brexita. S položaja ministrice za evropske zadeve je odstopila konec marca, da je lahko prevzela vodilno mesto na listi stranke Naprej, republika. Francoski predsednik je stavil na njeno strokovno znanje o Evropski uniji in katoliško ozadje, s katerim bi podporo razširil tudi na bolj konservativne volivce.

Toda začetek kampanje 54-letne Loiseaujeve, s čimer, kot pudarja Reuters, nima izkušenj, ni bil obetaven. S prvimi nastopi ni navdušila. Praktično na vsakem nastopu je izzvala neodobravanje javnosti. Med drugim je imela precej težav s pojasnjevanjem, zakaj je pred 35 leti kot študentka kandidirala na listi, na kateri so bili tudi aktivisti skrajne desnice.

Sprva je to zanikala, nato je dejala, da je šlo za “mladostniško napako“, zatem pa je napadla spletno stran, ki je razkrila zgodbo. Veliko prahu je dvignila njena izjava, ko je dejala, da je bila, ko je postala direktorica visoke upravne šole ENA, “sprejeta kot cigan“. Novinarje je medtem povabila, naj se ji pridružijo pri maši na cvetno nedeljo, zaradi česar je bila deležna številnih kritik v svoji stranki.

Bardella in Bellamy pridobivata podporo

Macron je prihajajoče volitve označil za ključne, kar se tiče francoskega vpliva v Evropi. Predsednik pravi, da so volitve boj med evroskeptiki, nacionalisti s protimigrantsko kampanjo in progresivnimi proevropskimi strankami, kakršna je njegova. "Ni lahko. Težko se je osredotočiti na vsebino, če se moramo toliko časa posvečati zapisom in prerekanjem na družbenih omrežjih," je dejal eden izmed članov Macronove liste, ki se je navezal na spodrsljaje Loiseaujeve.

Napake Macronove kandidatke so voda na mlin vodilnima kandidatoma skrajno desne Nacionalne fronte, 23-letnemu Jordanu Bardelli, in konservativne Republikanske stranke, 33-letnemu Francoisu Xavierju Bellamyju. Nedavne javnomnenjske raziskave so pokazale, da oba pridobivata podporo volivcev, medtem ko jo Macronova stranka izgublja.