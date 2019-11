Generalni sekretar EPP-ja Antonio Lopez Isturiz, predsednik EPP-ja Donald Tusk in vodja španske ljudske stranke Pablo Casado. Foto: EPA

Na kongresu sodeluje tudi nova predsednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen, ki je jasno podprla hrvaško članstvo v schengenu. Kot je dejala, drži pesti, da bo dobila zeleno luč za članstvo v schengenu tudi v Evropskem svetu.

Novi predsednik Evropske Ljudske stranke Donald Tusk je obljubil boj proti naraščajočemu populizmu v Evropi. "Pripravljen sem na boj in upam, da ste tudi vi."

Tusk je za konec januarja napovedal končno odločitev o usodi suspendiranega madžarskega Fidesza, ki ga na kongresu v Zagrebu ni bilo, izključil pa je tudi vsako možnost, da bi se EPP-ju priključila italijanska desničarska Liga Mattea Salvinija.

V sredo glasovanje o novi komisiji Evropski parlament bo o novi Evropski komisiji, na čelu katere je Ursula von der Leyen, odločal v sredo, je sporočil predsednik parlamenta David Sassoli. Parlament je datum potrdil, potem ko je uradno odobril vse komisarske kandidate, je poročala STA.

Evropska ljudska stranka je s kongresa v Zagrebu zahtevala od evropskih inštitucij, naj čim prej odprejo pristopna pogajanja s Severno Makedonijo in Albanijo, sprejeli pa so tudi resolucijo o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov za najmanj polovico do leta 2030.

Za članstvo Hrvaške v schengenski skupini se je v svojem govoru zavzel tudi predsednik največje slovenske opozicijske stranke Janez Janša, ki je nastopil drugi dan kongresa.

"Izpolnimo svoje obljube in odprimo pogajanja s Severno Makedonijo. Bolgarija, Romunija in Hrvaška so izpolnile merila za članstvo v schengenskem območju. Spustimo jih v območje, varnost celotne Unije se bo okrepila," je po poročanju Slovenske tiskovne agencije dejal Janša, ki je govoril v angleškem jeziku.

Delegati so sicer izbrali še podpredsednike stranke, glavnega tajnika in blagajnika, med kandidati pa ni bilo slovenskih politikov.

EPP je bila ustanovljena leta 1976. Združuje evropske desnosredinske politične stranke, večinoma demokrščanske in konservativne usmeritve.