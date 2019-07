"Prvič smo dosegli popolno uravnoteženost spolov na vrhovnih položajih," je Tusk navdušen nad von der Leynovo kot novo kandidatko za predsednico Evropske komisije. Foto: EPA

Juncker je von der Leynovo v prostorih Komisije sprejel z objemom in poljubi. "Počaščen sem, da sem lahko danes Ursulo von der Leyen z odprtimi rokami sprejel na Evropski komisiji. Je prava Evropejka, sva na isti valovni dolžini, kar se tiče obrambe interesov EU-ja," je tvitnil po začetku srečanja. "Veselim se sodelovanja z vami. Želim vam vse najboljše v Evropskem parlamentu," je sporočil nemški obrambni ministrici.

Pred srečanjem z Junckerjem je nemška obrambna ministrica tvitnila, da bo iskala "pametne nasvete, prisluhnila vsem parlamentarnim skupinam in sodelovala pri oblikovanju najboljšega načrta za prihodnost Evrope".

Tiskovni predstavnik predsednika komisije Margaritis Schinas je povedal, da je bilo srečanje prijateljsko, saj se poznata že dolgo. Ni pa povedal, ali je Juncker von der Leynovi svetoval, kako naj na glasovanju v Evropskem parlamentu, kjer ji več skupin nasprotuje, osvoji potrebno absolutno večino glasov za potrditev na mesto predsednice Komisije. Glasovanje bo predvidoma 16. julija.

Tusk nagovoril evropske poslance

Dosedanji predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je v Evropskem parlamentu v Strasbourgu nove evropske poslance pozval, naj podprejo von der Leynovo. "Prvič smo dosegli popolno uravnoteženost spolov na vrhovnih položajih. Evropa se o ženskah ne le pogovarja, temveč jih tudi izbira," je dejal Tusk in izpostavil, da so voditelji 28 držav članic letos kandidate za vodilne položaje izbrali prej, kot pred petimi leti.

Kompromisni dogovor sicer poleg ravnovesja med spoloma ravnovesje vzpostavlja tudi ter med konservativci, socialisti in liberalci, vendar so bile do njega v parlamentu kritične politične skupine socialdemokratov (S&D) ter Zelenih, tako podpora poslancev še ni zagotovljena. Prav tako na vrhovnih položajih ni predstavnikov Vzhodne Evrope.

Kandidatura von der Leynove pretresa nemško koalicijo

Izbor nemške obrambne ministrice Ursule von der Leyen poleg Evropskega parlamenta močno pretresa tudi veliko koalicijo v Berlinu. Nemški socialdemokrati (SPD) so pozvali člane iste politične skupine iz vse Unije, naj glasujejo proti njej, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Svojo podporo von der Leynovi je že odrekla nova podpredsednica Evropskega parlamenta Katarina Barley (SPD).

Namestnik vodje SPD-ja Ralf Stegner je za radio Deutschlandfunk kot glavno kritiko obrambne ministrice navedel, da na evropskih volitvah ni bila vodilna kandidatka. Tudi podpredsednik nemškega parlamenta Thomas Oppermann (SPD) je ocenil, da je obremenjujoče za von der Leynovo, da so jo imenovali potem, ko so desničarske države, kot je Madžarska, zavrnile dosedanjega podpredsednika Evropske komisije, nizozemskega socialista Fransa Timmermansa za naslednika Junckerja.

"Prijateljsko srečanje". Foto: EPA

Vodja pomladka SPD-ja Kevin Kühnert je napovedal, da bo nemška koalicija razpadla do konca leta in da bo izbor von der Leynove ena od tem decembrskega kongresa stranke. O propadu koalicije konservativne unije CDU/CSU in SPD se ugiba že skoraj od njenega ponovnega oblikovanja lani marca, tokratno kadrovanje pa je le zanetilo nov spor.

Generalni sekretar CDU-ja Paul Ziemiak je za radiotelevizijo SWR dejal, da se morajo socialdemokrati odločiti, ali želijo še naprej sodelovati s CDU/CSU, ki ostaja zavezana koaliciji. Vodja CSU-ja Markus Söder je za časnik Passauer Neuen Presse priznal, da izbor obrambne ministrice za kandidatko bremeni veliko koalicijo.

Angela Merkel se je vzdržala glasovanja

Von der Leynovo so evropski voditelj na vrhu EU v torek nominirali za novo predsednico Evropske komisije, potem ko niso uspeli zbrati zadostne podpore za vodilna kandidata Evropske ljudske stranke Manfreda Webra in socialdemokrata Fransa Timmermansa. Nemška kanclerka Angela Merkel se je kot edina evropska voditeljica glasovanja vzdržala, saj na domačem političnem prizorišču koalicijski partnerji niso želeli podpreti predloga.