Evropske volitve so na Otoku razpisane za 23. maj, a si je premierka Theresa May prizadevala, da jim jih ne bi bilo treba izvesti. Preklicali bi jih lahko, če bi britanski poslanci do tedaj potrdili dogovor o brexitu, tako da bi Velika Britanija z junijem izstopila iz EU-ja.

Njen namestnik David Lidington je danes sporočil, da jim "žal ne bo uspelo končati tega procesa" pred tem datumom in da Mayeva obžaluje, da se je to zgodilo.

Dodal je, da bodo podvojili napore in pogovore s poslanci vseh strank, da bi bila preložitev po volitvah čim krajša. "Idealno bi bilo, če izvoljeni evropski poslanci ne bi nikoli zasedli sedežev v Evropskem parlamentu. Zagotovo pa bi radi to rešili pred poletnimi počitnicami," je poudaril.

Novoizvoljeni Evropski parlament se bo prvič sešel 2. julija, britanski poslanci pa poletni oddih začnejo 20. julija.

Vladajoči konservativci in opozicijski laburisti medtem nadaljujejo pogovore o brexitu, na katerih želijo poiskati izhod iz slepe ulice, v kateri so se znašli na Otoku. Vlada je napovedala, da bo parlamentu omogočila nezavezujoče glasovanje o možnostih glede brexita, če z laburisti ne bo dosegla dogovora.

Pozivi k odstopu Mayeve

V vrstah konservativcev se krepijo pritiski na Mayevo, nekateri jo pozivajo tudi k odstopu. Finančni minister Philip Hammond pa je na drugi strani branil medstrankarske pogovore. Laburisti medtem upajo, da bo vlada naredila premik v svojem stališču. Pogovori bodo potekali do konca tedna, nato pa bodo videli, kje so, je povedal finančni minister vlade v senci John McDonnell.

Prvi rok za brexit je bil sicer 29. marec, nato so ga preložili na 12. april. Dan pred iztekom tega roka so se voditelji 27 članic EU-ja in britanska premierka na izrednem vrhu v Bruslju dogovorili o prožni preložitvi brexita do 31. oktobra. Združeno kraljestvo lahko EU zapusti tudi prej, če bo britanski parlament potrdil ločitveni dogovor z njim.