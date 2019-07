Finska si bo prizadevala tudi za napredek pri opredeljevanju ambicioznih podnebnih ciljev, potem ko voditeljem članic EU-ja zaradi nasprotovanja Poljske, Madžarske in Češke na junijskem vrhu ni uspelo doseči soglasja o cilju neto podnebne nevtralnosti do leta 2050. Foto: EPA

Finska, ki si je sama zadala ambiciozen cilj neto podnebne nevtralnosti do leta 2035, zavezanost boju proti podnebnim spremembam potrjuje tudi pri organizaciji predsedovanja.

Gostje bodo dobili vodo iz pipe, ob začetku ne bo tradicionalne gala slovesnosti za visoke predstavnike institucij Unije, ne bo daril predsedstva, vse to kot kompenzacija za letalske izpuste gostov, ki bodo potovali na Finsko.

Boj proti hibridnim grožnjam

Pomembna tema med finskim predsedovanjem bo tudi boj proti hibridnim grožnjam, ki jih strokovnjaki opisujejo kot zahodni koncept za opis varnostne grožnje v 21. stoletju, ki je prišel v središče pozornosti po priključitvi Krima Rusiji.

Finsko predsedstvo načrtuje razpravo in tudi vaje za krepitev odpornosti na hibridne grožnje na neuradnih zasedanjih notranjih in finančnih ministrov Unije julija in septembra, želijo pa si tudi vzpostavitve stalne delovne skupine v Svetu za spoprijemanje s to grožnjo.

Razviti želijo vzvode za obrambo vladavine prava

Sicer pa se Finska zaveda, da bo predsedovanje EU-ju poseben izziv, predvsem zaradi institucionalne tranzicije, proračunskih pogajanj in še nejasnega prihodnjega odnosa z Združenim kraljestvom.

Helsinki želijo razviti vzvode za obrambo vladavine prava, tudi v okviru novega večletnega evropskega proračuna za obdobje 2021–2027, torej tesno povezati porabo evropskega denarja s spoštovanjem tega temeljnega načela in vrednote Unije.

V Helsinkih neuradno nakazujejo, da bi bile neto plačnice načeloma pripravljene okrepiti svoj prispevek v skupno blagajno, če bi se upravičenost do denarja ustrezno pogojila s spoštovanjem načela vladavine prava.

Finske grožnje s savno

Proračunska pogajanja so vselej zahtevna, tokrat še bolj zaradi brexita. Zato pozivajo članice k pripravljenosti na rešitev in grozijo s posebnim pogajalskim orožjem – savno. "Imamo tudi savno, kjer, kot veli tradicija, za pogajanja zapreš vrata in ne greš ven, dokler ni rešitve," pravi ministrica za evropske zadeve Tytti Tuppurainen.

Predstavniki finske vlade, tako premier Antti Rinne kot nižji uradniki, sicer radi povedo šalo na račun zadržanih Fincev. Premier je na primer nedavno mednarodnim novinarjem pojasnil, kako ločijo introvertiranega Finca od ekstrovertiranega – ta gleda v čevlje sogovornika, ne v svoje.