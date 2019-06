Foto: Reuters

Za umik so se odločili, ker da "trenutno v Franciji niso izpolnjeni politični pogoji za uspešno združitev", so navedli v podjetju.

Renaultov upravni odbor se je v sredo sestal že drugi dan zapored, a ni sprejel odločitve. Francoski gospodarski minister Bruno Le Maire naj bi sicer želel, da bi se upravni odbor znova sestal v torek. Konec tedna se bo namreč mudil na Japonskem, kjer se želi na pogovorih s svojim japonskim kolegom prepričati, da združitev Renaulta s Fiatom ne bi pomenila ločitve francoskega podjetja in japonskega Nissana.

Na sredini seji je večina članov Renaultovega upravnega odbora glasovala za združitev. Proti je bil le predstavnik delavcev iz sindikata CGT, predstavnika Nissana pa sta se vzdržala. Povedala sta sicer, da bi kasneje lahko tudi onadva podprla združitev francoskega in italijansko-ameriškega podjetja.

Vlada združitvi naklonjena

Francoska vlada, ki je 15-odstotni lastnik francoske avtomobilske družbe, je sicer združitvi naklonjena, saj ocenjuje, da gre za veliko priložnost za francosko avtomobilsko industrijo. Zahteva le, da se v Franciji ohrani vse proizvodne lokacije in delovna mesta. K temu so se sicer v Fiatu pred umikom ponudbe zavezali.

Fiat Chrysler je predlagal združitev, s katero bi nastal tretji največji avtomobilski proizvajalec na svetu, takoj za nemškim Volkswagnom in japonsko Toyoto, v njem pa bi imela z Renaultom vsak po 50-odstotni lastniški delež. Novo podjetje bi letno proizvedlo 8,7 milijona vozil, portfelj pa bi bil zelo širok in komplementaren, pokril bi namreč vse potrebe na trgu, od luksuznih avtomobilov do cenovno najbolj priljubljenih.

Ob upoštevanju Renaultovega partnerstva z japonskima Nissanom in Mitsubishijem bi nastal celo največji proizvajalec avtomobilov na svetu, skupaj bi namreč s proizvodnega traku letno odpeljalo več kot 15 milijonov vozil. Trenutno francosko-japonsko zavezništvo proizvede okoli 10,8 milijona vozil, medtem ko jih Volkswagen in Toyota po približno 10,6 milijona.