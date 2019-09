S Severnim tokom 2 se bo Rusija izognila Ukrajini pri dobavi plina Evropi. Foto: Reuters

Trasa plinovoda Severni tok 2 bo potekala od ruske obale pod Baltskim morjem do nemške obale. Letno naj bi v Nemčijo iz Rusije po dveh ceveh steklo 55 milijard kubičnih metrov plina, po prvotnih načrtih pa naj bi stekel do konca letošnjega leta, a se bo časovnica zagotovo zamaknila v leto 2020. Projekt je vreden 9,5 milijarde evrov.

Dvocevni plinovod bo Rusijo in Nemčijo neposredno povezal prek voda Rusije, Finske, Švedske, Danske in Nemčije, s čimer se bo izognil Ukrajini, s katero je Rusija v sporu.

Kritiki Severnega toka 2 opozarjajo, da bo Evropa z njim bolj odvisna od ruskega plina. Prav tako menijo, da projekt škoduje državam na vzhodu EU-ja in partnericam, kot je Ukrajina.

Družba Nord Stream 2 se je zaradi zaostrenih pravil Unije glede plina julija že obrnila na Sodišče EU-ja. V podjetju so namreč prepričani, da so ukrepi Unije diskriminatorni ter pripravljeni in sprejeti z namenom, da se omeji projekt, ki bi Evropo s plinovodom povezal z Rusijo.

EU je namreč aprila sprejel direktivo, po kateri pravila, ki veljajo za interne plinovode v Uniji, veljajo tudi za plinovode, ki vodijo v tretje države ali prihajajo iz njih. Spremembe naj bi Evropski komisiji omogočile večji nadzor nad plinovodi, evropska zakonodaja naj bi bila s tem bolj dosledna, transparentnost okrepljena ter pravna varnost za investitorje in uporabnike plinske infrastrukture večja.