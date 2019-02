Aksinja Kermauner

Izjava dneva

MMC RTV SLO

Aksinja Kermauner. Foto: Goran Rovan

"V maternem jeziku ustvarjamo, sanjamo, ljubimo. Mislimo in govorimo. Dihamo. Smo. Pojemo, kričimo in šepetamo. Nakladamo in predavamo. Produciramo govorno maso. Preveč? Je vsaka beseda, ki jo izustimo, zares potrebna?