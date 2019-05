Alessandro Vezzosi

Izjava dneva

Ljubljana - MMC RTV SLO

Foto: EPA

Dokazal sem, da je Leonardo prečkal mejo in šel tudi v Slovenijo. Ukvarjal se je z vprašanjem, kako na reki Vipavi izdelati obrambni načrt … to je sicer res dokumentirano samo v enem zapisu, vendar je ta vir kredibilen in neizpodbiten.