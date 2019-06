Foto: Sandi Fišer

Pred desetimi leti, ko je Metalcamp postal večji in uspešnejši in sem začenjal spoznavati velike izvajalce, se mi je dogajalo, da sem bil vedno razočaran nad svojimi idoli. Z njimi sem odraščal, po osebnem stiku pa sem vedno čutil veliko razočaranje. Tako da: raje ne bi. In mi tudi ni treba.

Organizator številnih uspešnih slovenskih glasbenih festivalov ne vidi potrebe po osebnih stikih z nastopajočimi; MMC