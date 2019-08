Borut Pahor

Izjava dneva

MMC RTV SLO, STA

Foto: BoBo

Naša naloga je, da državo razvijamo in omogočimo našim otrokom in njihovim otrokom, da uživajo mir, varnost in blaginjo, tudi v evropskem prostoru, kjer bo za vse dovolj prostora, ne glede na različna razmišljanja.