Predsednik DZ-ja je na srečanju, ki ga je organizirala komisija DZ-ja za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, dejal, da naroda ne definira genetski zapis, ampak predvsem "spomin, jezik, kultura in zavedanje, da smo del skupnosti". Po njegovem mnenju nas zdaj ogrožata globalizacija in internacionalizacija.

Predsednik SD-ja Dejan Židan. Foto: BoBo