Seveda je lepo, če so ti tudi pridni, ubogljivi, učljivi, vendar zgolj to ne zadošča. Kje pa so iskrenost, poštenje, plemenitost, odgovornost? So to vrednote recentnega časa? So mogoče ovire kariernega uspeha? Ima tekmovanje prednost pred sodelovanjem?"

Profesor na Prvi gimnaziji Maribor razmišlja o tem, kakšno šolo si želimo in kakšna bo prihajajoča Bela knjiga o šolstvu, Večer.