Dragica Čeč.

Zgodovinarka Dragica Čeč je pobudnica strokovnega simpozija ob 150-letnici največjega vseslovenskega tabora v Vižmarjih pri Ljubljani, na katerem so prisotni iz bližnjih in daljnih slovenskih dežel Avstro-Ogrske zahtevali Zedinjeno Slovenijo, slovenščino kot uradni jezik, slovenske šole in fakulteto.