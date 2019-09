Ishmael Beah

Ljubljana - MMC RTV SLO

Foto: Katja Štok

Ko človeka ubiješ, ima to nate velik učinek, razčlovečiš se. Ljudje, ki so nasilni, se ne zavedajo, da če nekoga nasilno napadaš, se v zameno za to razčlovečiš. Če torej razčlovečiš drugega človeka, razčlovečiš sebe.