Kapitalizem pove, da nas nadzorujejo podjetja, katerih namen je ustvarjanje dobička, in tega se je treba zavedati. Podjetja priznajo, da podatke o nas zbirajo za namene oglaševanja. Toda raziskovalci in novinarji so dokazali, da je nadzorovalni aparat mogoče uporabiti – in tudi se uporablja – še v širše namene.

Profesorico informacijske varnosti skrbi zasebnost posameznika in varnost medmrežja. Foto: Janine L. Spears

Profesorica informacijske varnosti na univerzi Cleveland State University se že blizu dveh desetletij let ukvarja s teoretičnim modeliranjem in raziskavami na tem področju, MMC.