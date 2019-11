Projekt Vida je korak v prizadevanjih, da bi ugasle oči številnih starostnikov znova zažarele. Ljudje so začeli gledati okoli sebe, po objavi pretresljivih zgodb ugotavljajo v humanitarnem društvu Humanitarček, v katerem želijo s projektom opozoriti na številne starostnike, ki na jesen življenja, daleč od Facebooka in drugih družbenih medijev, životarijo, zaradi sramu pa ne zmorejo poiskati pomoči in končati svojih skrbi in pomanjkanja.