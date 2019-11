Jure Babarović

Izjava dneva

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

Smučišče. Foto: Pixabay

Že vrsto let opažamo, da si smučarijo lahko privoščijo tisti, ki so res dobro situirani. Že če z družino sedeš v avto in se odpelješ na neko slovensko smučišče, z manj kot 150, 200 evri ne prideš skozi.