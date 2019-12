Foto: Reuters

Najnovejša mednarodna študija ugotavlja, da se je sodobni človek iz Afrike v Evropo selil že prej, kot so domnevali do zdaj. To namreč dokazuje 210.000 let stara lobanja, ki velja za najstarejšo najdbo homo sapiensa v Evropi oziroma zunaj Afrike. Mednarodna ekipa znanstvenikov je zdaj lobanjo preučila z najsodobnejšim računalniškim modeliranjem in datiranjem z uranom, izsledke pa letos objavila v reviji Nature. Nemška paleoantropologinja Katerina Harvati meni, da nas zaradi razvoja na področju datiranja in genskih tehnologij na področju širitve davnih prednikov po svetu čaka še veliko zanimivih presenečenj, STA.