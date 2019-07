Enkrat je rojstni dan, drugič je birma, tretjič je krst, potem pa že god – in na vse to dve gajbi piva in 40 litrov vina. Na sosednji parceli je pa gospod iz Nemčije, ki bi rad užival v svojih mirnih počitnicah.

Foto: Klemen Hren

Dolgoletni urednik spletne strani Avtokampi.si o tem, zakaj slovenski "prikoličarji pavšalisti" niso najljubši gosti v avtokampih na Hrvaškem, MMC