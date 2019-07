Danes, deset let pozneje, gostim večerje z zasebnim letalom, ki popelje moje goste, imenitneže z vsega sveta, v najboljše restavracije sveta, skupaj z blestečimi sprejemi, igralnice, helikopterji in zabavami. Zame to bolj spominja na kulinaričnega Jamesa Bonda na misiji: nemogoče.

Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Ambasador užitka o gradnji svojega statusa kulinaričnega Jamesa Bonda; MMC.