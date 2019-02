Prizor iz filma Unknown Fields: Zgodbe s temne strani mesta. Foto: Aksioma/Unknown Fields Division

Liam Young in Kate Davies v zadnjem desetletju pod okriljem svojega studia organizirata odprave v med drugim prezrte, izkopane ali celo obsevane pokrajine, ki pa so povezane z vsakim izmed nas, četudi so z vidika oddaljenosti, ki jo merimo v kilometrih, zelo daleč stran. Vendar so te pokrajine na presenetljive in zapletene načine povezane z nami, MMC