A dogajajo se nam Trumpove trgovinske vojne in EU, ki poslušno reagira na Rusijo, tudi Kitajsko in Iran, to ustavlja mednarodno trgovino in povzroča krizo. Če pride do preloma v krizo, ta ne bo prišla, ker bi gospodarske razmere to zahtevale.

Do preloma bo potencialno prišlo, ker bo svetovna politika s Trumpom na čelu izzvala novo resno krizo. Takšnih kriz svet ni doživel veliko, so pa vedno izzvane zaradi nečimrnosti, neznanja in neumnosti svetovnih voditeljev.

Ekonomist o poslušnem EU-ju in neumnih voditeljih, MMC