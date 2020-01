Marjan Šarec

Izjava dneva

Ljubljana - MMC RTV SLO

Marjan Šarec. Foto: BoBo

Zadnje, kar smo si želeli, je medijski pomp okrog slovenskih vojakov. Žal so nekateri izkušenejši politiki to popolnoma zanemarili in izvedli vse na očeh javnosti. Z mednarodnim ugledom se ne gre igrati.