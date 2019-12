Brvi čez reko Dravo, ki je bila vmes odobrena, so se odrekli, nabrežje Lenta, da bi bilo prenovljeno in bolj kvalitetno prizorišče, tudi ni rešeno. In še marsikaj drugega ni rešeno."

Mitja Čander. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Direktor založbe Beletrine in programski direktor mariborske Evropske prestolnice kulture pred sedmimi leti se je v intervjuju o njegovem prvem romanu dotaknil tudi slovenske kulture, v kateri je po njegovem mnenju preveč povprečnosti in ubijanja ambicij ter neuresničenih projektov iz časa EPK-ja, MMC.