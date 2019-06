Ninna Kozorog

MMC RTV SLO

Foto: Osebni arhiv

Če bi zdravniki in pacienti, namesto da trkamo vsak na svoja vrata – zdravniki na vrata ministrstva in zbornico, pacienti pa na naša –, stopili skupaj in potrkali na ista vrata, bi mogoče lahko kaj spremenili. Zdaj pa stojimo na treh bregovih.