Papež Frančišek

Izjava dneva

Vatikan - MMC RTV SLO

Foto: Papež Frančišek. Foto: Reuters

Nepravičnost je tista, ki jih sili, da prečkajo puščave in morja, ki postajajo pokopališča. Nepravičnost jih sili v to, da prestajajo nepredstavljive oblike zlorab, različne načine zasužnjevanja in mučenje v človeka nevrednih begunskih taboriščih.