Rajko Knez

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rajko Knez Foto: BoBo

Ustavno sodišče sodi in bo sodilo izključno na podlagi ustave in zakonov ter se pri tem ne bo oziralo na to, kdo so stranke v postopku. Prav tako ne bo podleglo takim ali drugačnim pritiskom dela javnosti.