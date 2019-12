Robert Polnar

Izjava dneva

MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Bo svojeglavi Robert Polnar (na fotografiji levo) zapustil DeSUS? Foto: BoBo

"Ne bodo me odslovili, ker tako neumni niso, zato ker oni dobro vedo, da sem najkvalitetnejši poslanec v zgodovini DeSUS-a in da si bodo težko privoščili in našli tako kvalitetnega poslanca, kot sem jaz."