Po drugi strani pa, kar se mi zdi pomembneje, je to, da sem vnesel neki dvom v njegovo tamkajšnje občinstvo. Bil sem povsem miren. Moja poanta je bila, da on falsificira celo področje. Želel sem samo prikazati, kako on govori o psevdoproblemih, kar jaz vse sprejmem. Težava pa je v tem, da recimo veliko govori o krščanstvu, po drugi strani pa je vulgarni biološki determinist. Misli, da sta naša moč in avtoriteta utemeljeni na realnih kompetencah.

Slavoj Žižek v Zagrebu. Foto: HNK/Luka Dubroja

Slovenski filozof o tem, zakaj se je odločil sodelovati v debati z Jordanom Petersenom; MMC.