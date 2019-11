Tanja Oblak Črnič

Twitter dopušča nekaj, kar daje občutek lažjega in manj obremenilnega napada na druge. Objave ne zahtevajo fizične bližine in neposrednega soočenja, podpora somišljenikov in zaslomba simpatizerjev pa se naglo razširita skozi omrežje enako mislečih.