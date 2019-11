Foto: Peter Močnik

Politiki so tako sebični! O ljudeh ne razmišljajo. Če bi, bi bilo drugače. Imamo namreč vse. Imamo mlade izobražene ljudi. A kje so? Vsi so v Evropi ali v Ameriki. Ker doma ne dobijo priložnosti, da se izkažejo. Starejša generacija se oklepa oblasti. Novih tehnologij ne poznajo. Mladim bi morali omogočiti vrnitev, da pomagajo pri razvoju države in te družbe.

Kamerunska borka o razlikah med Afriko in Evropo, MMC.