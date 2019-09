Ko pa vidiš, kako v tujini s takšnim pozitivnim strahospoštovanjem sprejemajo besedo Slovenija. Če prihajaš iz Slovenije, je namreč to znak za vrhunsko kakovost in za izjemne dosežke. In Davo je bil brez dvoma eden nosilcev te dobre besede, tega spoštovanja vrednega odnosa preostalega sveta do Slovenije."

Viki Grošelj in Davo Karničar. Foto: MMC RTV SLO

Dober poznavalec alpinizma, tudi sam vrhunski alpinist in vodja odprav v najvišja gorstva je bil pretresen ob smrti svojega prijatelja, vrhunskega alpinista Dava Karničarja, STA.