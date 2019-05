Filip Dobranić - Muki Foto: BoBo

Analiza nedvomno drži, sploh ko svetovne sociološke avtoritete izumijo novo besedo, da bi ohranili upanje na to, da jih kdo vzame resno. Wallerstein jih poimenuje Utopistike - te lahko uporabimo kot kladivo - utopije pač niso vredne našega časa.

Generacijo, ki prihaja za mojo, nekateri čisto nič cinično imenujejo predpostapokaliptična. To so ljudje, ki so odrasli v svet brez prihodnosti. Ljudje, ki poslušajo o meter visokem snegu in ga pred domačim blokom nikoli ne bodo doživeli.

Ljudje, ki vedo, da bodo živeli slabša življenja od svojih staršev in so se s tem v veliki meri že sprijaznili. Ljudje, ki se obnašajo tako, da bi kak racionalistični ekonomist rekel, da vrednost svojega jutrijšnjega dne ocenjujejo nevarno blizu ničle.

Zato preseneča diskusija o Netflixovi seriji 13 Reasons Why, ki naj bi glede na rezultate raziskave objavljene v zborniku ameriške akademije otroške in mladostniške psihiatrije močno korelirala s porastom samomorov med mladimi.

Na žalost tistim, ki svarijo pred samomori na televiziji, redko pade na pamet, da bi agitirali proti kadrom, ki poveličujejo morjenje, pa naj bo sankcionirano od države, boga, ali psihologije.

Morda je včasih lažje verjeti stvari, do katerih nimamo empatičnega odnosa. Lažje je reči, da se mladostniki ubijajo zaradi neke relativno cenene spletne serije, kot pa zaradi postapokaliptične prihodnosti, ki čaka njih in njihove mlajše. Verjeti slednje bi zahtevalo, da se soočimo s paralizirajočo grozo, da je v veliki meri že prepozno.

V osnovni šoli nam je učiteljica biologije vestno razlagala o podnebnih spremembah. Ko je nek starejši šolar izračunal, da se šoli bolj splača uporabljati varčne žarnice in so jih dejansko zamenjali nam je ponosno povedala: “Boste videli, tudi vaši starši bodo kmalu tako razmišljali. Onesnaževanje bo drago in hitro bodo spremenili navade.”

To je bila njena utopija. Pristna, optimistična, vredna pomladi leta 2002. Kaj bi rekla učencem danes, ne upam vprašati.