Foto: Reuters

Ko seštejete vse te petke, ki sploh niso samo petki, ampak tudi srede, torki, četrtki, pa še kakšna sobota in nedelja se najdeta med njimi in ne nazadnje še ponedeljek, ugotovite, da ta en črni petek traja pravzaprav cel mesec. Kljub vseprisotnosti "petka", ko te prodajalci tudi s SMS-sporočili prepričujejo, da boš na ta dan ogromno prihranil, sem ga uspešno ignoriral, saj sem se odločil, da se z njim ne bom ukvarjal.

Dokler nisem prejel telefonskega klica prijateljice, katere mnenje globoko cenim, in ki mi je razložila, kako se je ognila nakupu nove posteljnine, avta, zimskega plašča, ki ga ne potrebuje … na koncu pa si je vseeno privoščila nov multipraktik. Takrat mi je prekipelo in rekel sem si, da ne morem več molčati in da moram svoj gnev okoli črnega petka nekako spraviti iz sebe. In kaj je lažjega, kot da poskusim (to niso dejstva, le moje razmišljanje) ponazoriti koncept črnega petka in z njim povezane histerije.

Primož je pripravil tudi recept za smukavc. Najdete ga na dnu prispevka.

Prvotno besedna zveza Black Friday ni bila povezana s trgovinskimi razprodajami, pač pa je poimenovala finančni zlom, ki se je zgodil 24. septembra leta 1869 v Ameriki, kasneje pa se je znova pojavila v 50. letih prejšnjega stoletja, ko je velika množica turistov prišla v Filadelfijo na nogometno tekmo in dan po zahvalnem dnevu povzročila prometni kaos, prišlo pa je tudi do kraj v trgovinah. Zato so filadelfijski policisti ta dan poimenovali Black Friday. Čeprav so se nekateri kasneje trudili ime spremeniti v Big Friday, se je prvotni naziv ohranil. Leta 1939 je predsednik Roosevelt celo premaknil dan zahvalnosti za en teden, da bi s tem spodbudil ameriško gospodarstvo. V zadnjem času pa so začele krožiti verjetno netočne govorice, čeprav mogoče, da so že v 19. stoletju plantažni lastniki dan po zahvalnem dnevu lahko kupovali sužnje po znižani ceni. V vsakem primeru gre za spodbujanje gospodarstva.

Takšna naj bi bila zgodovina ameriškega črnega petka. Kaj pa pri nas? Imam občutek, da vedno znova povzamemo stvari, ki so nam tuje oziroma nam jih vsilijo, ker se s tem poveča možnost trgovskega dobička. Dedka mraza smo zamenjali z Božičkom, novoletno vzdušje se začenja že novembra in tudi Black Friday je samo kopija ameriških razprodaj. Meni vse skupaj smrdi na marketinško zavajanje množic, kajti moje osebno mnenje je, da razprodaje v glavnem koristijo trgovcem in ne potrošnikom. Bliža se konec leta, trgovine pa morajo izprazniti skladišča in četudi se v primeru razprodaj odrečejo svojim dobičkom, tako vsaj pokrijejo nabavno ceno prodane robe.

Saj veste, bolje poslovati z 0 kot z izgubo, pri tem pa izpasti totalni frajer. Če dobro pogledate, se na razprodajah ponuja predvsem nekvalitetna ali pa nepoznana roba, artikli, ki so že sicer popularni, na razprodaje ne pridejo oz. vsaj ne z visokimi popusti. Tako na primer zadnji model znamke telefona, ki sem si ga naročil pri operaterju že mesec dni nazaj in še ni prišel do mene, ne bo na Black Friday razprodaji (sem preveril), bodo pa njegove predhodne verzije, ki jih uporabniki te znamke tako ali tako več nočejo. Ceneje se tako prodaja slabša kvaliteta oz. zastarele znamke pod pretvezo, da bomo z nakupi blazno prihranili in pridobili. Trgovci pa se oglašujejo kot dobre vile, seveda s figo v žepu. Zato vam razkrijem dejstvo, ki zagotovo drži: največ prihranite z nakupom, ki ga ne opravite. A kot vedno pravim, ljudje smo večina ovce, ki brez razmisleka verjamemo reklamam, hkrati pa mislim, da zdaj tudi že sami trgovci verjamejo v "dobroto" črnega petka. Saj veste, če laž dovolj dolgo ponavljate, postane resnica.

Torej, če želite zares prihraniti, imam nasvet za vas. Tega načina sem se naučil v okolici Idrije, kjer kmetje prav v tem času na njivah pobirajo oz. smukajo zunanje liste zelja in ohrovta, ter jih shranijo za zimo, ko si iz njih skuhajo odličen smukavc. Pa še v vrsti jim ni treba stati in se prerivati z ostalimi potrošniki. Prijateljici želim veliko veselja ob mešanju in sekljanju, vam pa en velik dober tek!

Recept: Smukavc

Sestavine: zunanji listi 1 svežega zelja, 1 kodrolistni ohrovt, 0,5 kg krompirja, 2 žlici ocvirkov v masti, 3 stroki česena, sol, poper, kranjska klobasa.

Zelje in ohrovt narežemo in damo kuhat za vsaj uro in pol. Olupljen in narezan krompir skuhamo posebej. Zelju in ohrovtu odlijemo vodo, v kateri sta se kuhala, nato prilijemo vodo, v kateri se je kuhal krompir, in krompir.

Vse skupaj zmešamo s paličnim mešalnikom, ne preveč, da ne dobimo smutija. Mast in ocvirke razpustimo na ognju in dodamo narezan česen. Ko zadiši, vse skupaj pretresemo k zelju.

Popramo in solimo ter pustim, da smukavc vre še 10 minut. Če želimo, lahko zraven postrežemo še kranjsko klobaso.

*Black Friday po slovensko pomeni črni petek.