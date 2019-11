Poslanci so dolgo razpravljali o proračunu. Foto: DZ/Borut Peršolja

In zdi se, da je Levica potegnila najkrajšo, saj so vse druge opozicijske stranke "dobile" kakšno od dopolnil, Levica pa nobenega, kar ob napovedi, da se namerava koalicija še naprej pogovarjati tudi z Levico, ni ravno modro. Predigra proračunskega finala je bil tudi dvoboj med Alenko Bratušek in Karlom Erjavcem, kakšna naj bo izredna uskladitev pokojnin.

Erjavec je znova potegnil kratko, in to ravno v predkongresnem obdobju, ko bi malce boljši izkupiček še kako potreboval, je pa res, da je imel težavo tudi v lastnih vrstah. Poslanec Robert Polnar je namreč vseskozi plaval proti vladnim željam o višini povprečnine, ampak trdna naveza vladnega peterčka in nacionalistov Zmaga Jelinčiča ni popustila; da bo pri glasovanju "vse v redu", se je po parlamentarnih hodnikih slišalo že včeraj popoldne. Pravzaprav je tudi moralo biti v redu, sicer bi – če bi napovedi držale – ob neusklajenem proračunskem svežnju ostali tudi brez finančnega ministra.

Zakon o izvrševanju proračuna zato čaka veto državnega sveta in prijateljstvo bo znova na preizkušnji, kakšna je cena te podpore, bomo zagotovo izvedeli kdaj pozneje. Na vprašanja, kako v vladi gledajo na to, da vladajo s podporo Zmaga Jelinčiča, pa prepričljivega odgovora, ki si segal dlje od "vsi delamo za ljudi in za državo", ni mogoče dobiti.

In še nekaj besed o minusu, ki si ga lahko na svoj račun pripiše premier Marjan Šarec. Ob prvih dveh proračunih vlade, ki jo vodi, ga v državni zbor sploh ni bilo, čeprav bi človek pričakoval, da bo dogajanju dal večjo težo, vsaj glede na to, da je še pred kratkim zlasti koalicijskim partnerjem grozil tudi z razmisleki, da bi na sprejetje proračunskega svežnja vezal zaupnico, in da bi vsaj na simbolni ravni pokazal podporo svojemu finančnemu ministru.