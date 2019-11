Se še spomnite zabavnega videa, v katerem je razkril svoj petletni načrt v Ligi NBA?

Petletni načrt Luke Dončića

Načrt za prvo leto:

– Novinec leta √

– Zabiti prek Kristapsa Porzingisa.

Drugo leto:

– Svoja znamka športnih čevljev.

– Uvrstitev v končnico, tekmo vseh zvezd in v eno od treh peterk lige.

Tretje leto:

– Nastopiti v Drakovem videospotu .

– Zmenek z Jennifer Aniston.

Četrto leto:

– MVP lige

Peto leto:

– Naslov prvaka

V prvem letu je postal novinec leta, prek Kristapsa Porzingisa sicer ni zabil, a je dobil boljšo nagrado, saj je Latvijec že sredi sezone postal njegov soigralec. Letos še ni dobil svojih športnih copat, a njegovo predrzno menjavanje obuval, v katerih nato na igrišču čara, daje slutiti, da ga kmalu čaka uresničitev tega cilja (in seveda bogata finančna nagrada). O uresničitvi tekmovalnih ciljev po nori prvi petini sezone nihče več ne dvomi (seveda, če ostane zdrav).

Največje presenečenje teh tednov je brez dvoma spoznanje, da je z igrami nakazal zelo resno konkurenco, da že zdaj uresniči cilj četrte sezone in osvoji nagrado MVP. Po odigranih tekmah 25. novembra je drugi med podajalci, tretji med strelci in 12. pri skokih. Plod vsestranske igre se pričakovano kaže v indeksu (po obeh je drugi; v povezavi na desni strani je obrazložen postopek računanja tako EFF kot PER). Kar je še bolj impresivno pa je pregled vseh letnih količnikov PER, ki se računa od sezone 1951/1952.

Košarkar Sezona PER Giannis Antetokounmpo 2019/2020 33,34 Luka Dončić 2019/2020 33,26 Wilt Chamberlain 1962/1963 31,82 Wilt Chamberlain 1961/1962 31,74 Michael Jordan 1987/1988 31,71 LeBron James 2008/2009 31,67 Michael Jordan 1990/1991 31,63 Wilt Chamberlain 1963/1964 31,63 LeBron James 2012/2013 31,59 Steph Curry 2015/2016 31,46

Vir: Basketball reference.

Dončić in MVP zadnje sezone Giannis Antetokounmpo sta v sezono vstopila na rekordnih obratih, v igri za MVP pa sta gotovo še James Harden (z naskokom prvi strelec lige, letos PER 30,09) in LeBron James (27,49).

Luka Dončić je dobil prvi letošnji obračun z Jamesom Hardnom. Foto: Reuters

Vsakdo ima nekaj pomembnih atributov. Greek Freak je član vodilne ekipe vzhoda, Milwaukee je na lastnih plečih (spet) dvignil na vrh konference, ko se odtrga obrambi, je pod obročem neustavljiva sila. Kralj je ob prihodu Anthonyja Davisa izstrelil Lakerse na vrh zahoda in uresničuje svoje napovedi z začetka sezone, da ga čaka sezona maščevanja. Marsikdo je presenečen tako intenzivnega začetka, vendarle igra že svojo 17. sezono. Tako silovit tempo bi se mu lahko maščeval v mesecih, ko se bo igrala končnica. Po drugi strani pa je fizično najbolj nadarjen košarkar in v resnici ne bi bilo presenečenje, da bi v takem tempu zdržal do konca. In Brada? Nikoli nisem bil navdušen nad tako izrazitim forsiranjem meta. Letos je vrgel že 234 trojk, drugi na tej lestvici Buddy Hield le 159.

In potem pride Luka. Kralj trojnih dvojčkov, človek z genialnim pregledom igrišča, predvsem pa sproščenost na dveh nogah. Če oko predstavlja vrata v človekovo dušo, potem je obraz odprta knjiga psihološkega stanja. Če obraz pri večini igralcev priča o resnosti in osredotočenosti na posamezno akcijo, je Lukov obraz nasmejan, ves čas se zabava. Če drugi zunajserijski igralci garajo, se zdi, da je Luka poezija na dveh nogah, da se prepusti trenutku, da improvizira in svoje akcije prilagaja temu, kar vidi:

– drobceno luknjo v obrambi, ki jo razpara z nenadno spremembo hitrosti gibanja;

– igralca v kotu igrišča, ki ga najde z milimetrsko podajo;

– obrambnega igralca, ki v pravem trenutku nima idealnega ravnotežja in mu zlomi gleženj.

Vse je videti tako preprosto. Kot da bi igral računalniško igro, v kateri bi le Luka poznal magično bližnjico, ki bi mu omogočala čudežne poteze.

Lahko Luka letos res osvoji MVP? Lahko, prepogosto pozabimo, da MVP ne pomeni nagrade za najboljšega igralca, ampak najkoristnejšega. Ni dvoma, da je Luka izrazito pomemben in koristen za Dallas. Če bodo Mavsi ostali tako visoko, Luka pa bo obdržal nora povprečja, je lahko v popolnoma resni igri za preboj med najboljše tri.

Do takrat pa uživajmo v njegovih predstavah.