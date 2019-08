Manchester City je letos eno lovoriko že osvojil, navijači zdaj stremijo k Ligi prvakov. Foto: Reuters

Manchester City je lani dokaj pričakovano ubranil naslov državnega prvaka, kar ni uspelo nobeni drugi angleški ekipi v iztekajočem desetletju. Pri tem je imel ogromno dela, saj je potreboval kar 98 točk, da je v izdihljajih sezone preskočil prenovljeni Liverpool. Kako bo tokrat?

Sinjemodri so brez dvoma prvi favorit za naslov, s čimer bi zmagoviti niz podaljšali na tri, kar je nazadnje uspelo mestnemu tekmecu Unitedu leta 2009. V zadnjih dveh sezonah so skupaj osvojili neverjetnih 198 točk, kar v elitnih ligah ni uspelo nobeni drugi ekipi. Pep Guardiola angleške avanture ni začel preveč dobro, sezona 2016/2017 je celo edina v njegovi karieri, v kateri ni osvojil niti ene lovorike.

Gol Kompanyja, ki je Cityju prinesel zadnji naslov

Sledilo je vroče poletje 2017, v katerem City ni izgubljal časa, segel je globoko v denarnico in že julija opravil vse nakupe. Guardiola je vse koščke pregnetel v zmagovito in rekordno sezono. Lani je bilo kadrovanja precej manj, enako velja za letošnjo sezono, saj med igralci, ki naj bi krojili igro prvakov, velja izpostaviti le Rodrija, ki naj bi zamenjal Vincenta Kompanyja. Belgijec, ki je v predzadnjem krogu zadel enega ključnih golov proti Leicestru, se v Anderlecht vrača v vlogi tako igralca kot trenerja.

Ključni moment bi znale biti prioritete. Po zgodovinski sezoni, v kateri City na domačih zelenicah konkurentom ni prepustil niti drobtinice, je jasno, da je na vrhu prioritet zdaj Liga prvakov, ki jo City že dolgo neuspešno napada. Pomembni faktor je tudi Guardiola. Neverjetno študiozni človek vlaga v nogomet ogromno energije in čustev, kar ga zelo izčrpuje. Ni naključje, da v nobenem klubu ni ostal več kot štiri leta, čeprav bi tako v Barceloni kot Bayernu po izidih sodeč lahko ostal vsaj desetletje. Španec vstopa v svojo četrto sezono na Otoku.

Jürgen Klopp sodi med najbolj oboževane trenerje. Foto: Reuters

Prvi rival je Liverpool, kjer je položaj ravno obrnjen. Šesta zmaga v Ligi prvakov je navdušila navijače in jim dala dokaz, da je bil Jürgen Klopp res prava izbira. Če je prva leta na Anfieldu navduševal s svojim pristopom, nastopom in karizmo, je vendarle vedno umanjkala pika na i − lovorika. Na prvi junijski dan je prinesel najbolj čislano nogometno klubsko nagrado, zdaj pa je na vrsti tista, na katero zvesti navijači čakajo že tri desetletja − naslov državnega prvaka.

Liverpool je spreminjal ekipo celo manj kot City, saj ni pripeljal nobenega igralca, na katerega bi lahko računal v tej sezoni (Sepp van der Berg in Harvey Elliott sta naložbi za malce bolj oddaljeno prihodnost). Klub je v pripravah odigral ogromno tekem, na katerih ni navdušil, na teh je praviloma igral brez udarnega napadalnega tria Salah−Mane−Firmino, ki je imel naporno reprezentančno poletje. Dodatni minus bi znal predstavljati koledar, saj bodo rdeči v prvih desetih krogih odigrali kar nekaj derbijev (Arsenal, Chelsea, Man Utd in Tottenham), čakata pa jih še nagradi zaradi evropske lovorike (Uefin superpokal in svetovno klubsko prvenstvo). Izredno kakovostni superpokal, kjer je City zmagal šele po 11-metrovkah, pa kaže, da je Liverpool pripravljen tudi na najtežje izzive.

Tanguy Ndombele (levo) je novi up Tottenhama. Foto: EPA

Tottenham je pod vodstvom Mauricia Pochettina dobil vzdevek simpatične ekipe, ki pa ostaja brez lovorik (kar je do tistega junijskega večera veljalo za kombinacijo Liverpool−Klopp). Spursi so se končno preselili na nov stadion, kar pomeni, da je očitno trdega varčevanja konec. Predsednik Daniel Levy je tako končno odobril malce večji nakup, kamor brez dvoma sodi nakup vezista Tanguaya Ndombeleja. Lyon je s prodajo 22-letnega Francoza zaslužil 62 milijonov dolarjev. Najpomembnejši odhod je Kieran Trippier (Atletico Madrid). Uigranost kadra je velik plus, veliko bo odvisnega od Harryja Kana. Po štirih sezonah stalnega napredka je lani stagniral (na kar je vplivala tudi poškodba).

Chelsea oziroma Klub-Ki-Spet-Menja-Trenerja ima po več kot četrt stoletja spet angleškega stratega. Na najbolj majavo klop v Angliji je sedel Frank Lampard, ki uteleša zlato klubsko obdobje. Bil je poleg, ko so se modri po pol stoletja povzpeli na domači tron, bil je poleg, ko so osvojili prvi in edini naslov v Ligi prvakov. Zvesti navijači so mu avanturo v Cityju večinoma oprostili. Uvajalno trenersko leto je opravljal v Derbyju, s katerim bi se skoraj prebil v Premier league (Aston Villa je dobila finalno tekmo za preboj v PL z 2:1). Modri, ki so lani osvojili Evropsko ligo, zaradi kazni niso smeli trgovati, lahko so le uradno podpisali Matea Kovačića, ki je v Londonu lani igral kot posojeni nogometaš. Vseeno bodo lahko pozdravili novega igralca, saj so se s Christianom Pulisicem dogovorili že na začetku leta. Gotovo se bo poznal primanjkljaj kreativnega Edena Hazarda (Real Madrid).

Manchester United je za Harryja Maguira plačal kar 80 milijonov funtov, kar je največ do zdaj med branilci. Foto: EPA

In potem imamo še padla velikana, ki sta vladala v preteklosti - Manchester United in Arsenal. Rdeči vragi so v tem paru osvojili večino lovorik, a danes so daleč od stare slave, ki jo je koval Alex Ferguson. Pričakovati je bilo, da bodo njegovi čevlji veliki, a nihče ni vedel, kako zelo preveliki. Nazadnje se je (tudi pričakovano) opekel Jose Mourinho (ki je ponovil prekletstvo tretje sezone). Vlogo dežurnega gasilca je prevzel Ole Gunnar Solskjär, ki po odličnem začetku (faktor motivacije?) vragov vendarle ni uspel popeljati v Ligo prvakov. Old Trafford je po številnih neuspešnih sezonah izgubil magnet in ni več privlačen za najbolj kakovostne nogometaše. Aktivnost v prestopnem roku (Harry Maguire, Aaron Wan Bissaka) kaže, da vragi želijo zakrpati svojo največjo slabost v zadnjem obdobju (obramba), a tudi v drugih fazah igre imajo ogromno razpok. In ne pozabimo na nezadovoljnega prvega zvezdnika Paula Pogbaja, ki za zdaj ostaja v rdečem.

Tudi Arsenal je spet brez Lige prvakov, na katerega je bil pod vodstvom Arsena Wengerja aboniran 19 let. Topničarji so se okrepili s Francozom Nicolasom Pepejem in zanj odšteli 79 milijonov evrov (klubski rekord). Dolgoletni vratar Petr Čech se je upokojil, ogromne luknje pa sevajo v obrambi.

Kako se bo končala sezona, ki bo končno prinesla kratek zimski premor? Moja lanska napoved je bila dokaj točna. Tokrat menim, da se karte ne bodo preveč premešale.

Napoved končnega vrstnega reda:

1. Manchester City

2. Liverpool

3. Tottenham

4. Manchester United

5. Chelsea

6. Arsenal

