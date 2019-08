Soigralci so Andrewa Lucka opisali kot izrazito inteligentnega in premišljenega človeka. Strokovnjaki in nekdanji soigralci mu kot največjo napako pripisujejo, da je bil do vodstva ekipe premalo zahteven pri iskanju dobre napadalne linije. Posledice je utrpelo njegovo telo. Foto: AP

(Pre)hitre upokojitve Mateja Svet (21)

Rok Benkovič (21)

Sara Isaković (26)

Björn Borg (26)

Jim Brown (29)

Andrew Luck (29)

29-letni podajalec Indianapolisa je po pripravljalni tekmi, na kateri zaradi poškodbe ni igral, stopil pred novinarje in sporočil, da se je upokojil. Čustveno in na robu solz se je spominjal začaranega kroga poškodb, bolečin in rehabilitacij, ki ga niso oropale le zdravja, ampak ljubezni do športa.

Ameriški nogomet je tako ali tako eden najbolj nevarnih športov, ki ima sila neprijetne in dolgoročne posledice za moderne gladiatorje. Če se ti pred desetletji niso (niti dobro) zavedali, kako tvegano igro v resnici igrajo, je danes vsaj javno precej bolj izpostavljena karta zdravja. Ta vseeno nima tako prepričljive moči, pomislimo le na denarne nagrade, ki v teoriji ne pomenijo le rešenega eksistencialnega vprašanja za samega igralca, ampak pogosto tudi za celotne družine in potomce. V teoriji seveda.

Andrew Luck je v svoji sedemletni profesionalni karieri zaslužil malenkost manj od stotih milijonov dolarjev, zategadelj bi marsikdo lahko pomislil, da se je morda celo boječe umaknil. A po ocenah lastnika Coltsov se je Luck z upokojitvijo odpovedal morda celo pol milijardi dolarjev. 500 milijonov dolarjev!? Ne, denar še zdaleč ni bil glavni motiv pri Luckovi odločitvi.

Vse se seveda vrti okrog zdravja in poškodb.

Bil je izrazito nadarjen, generacijski talent, leta 2012 je bil prvi izbor nabora. Veliki Peyton Manning je moral zaradi njega zapustiti Indianapolis. Prve tri sezone je odigral vse tekme rednega dela sezone, Coltse je vedno popeljal v končnico, vsako sezono so skupaj naredili korak naprej. V sezoni 2014 so se prebili vse do konferenčnega finala, kjer so Coltsi pogoreli proti New Englandu, v razvpiti tekmi, ki je dobila vzdevek "deflategate".

Koliko časa vztrajati? Ob temi poškodb je zanimiv še en vidik: koliko časa naj športnik vztraja v športu, če ga poškodbe stalno ustavljajo in mu preprečujejo priti med najboljše. To je ena od tem pogovora z Ilko Štuhec, ki ji je na koncu le uspelo. Pogovor z alpsko smučarko bo prihodnji teden izšel v podkastu Številke.

V drugi polovici kariere so sledile preštevilne poškodbe, ki so ga ustavile, presekale in prevečkrat peljale na vlakec smrti poškodbe-bolečine-rehabilitacije. Tako je izpustil celotno sezono 2017, lani se je vrnil, prejel nagrado za igralca, ki je najbolj napredoval, a po koncu sezone spet utrpel poškodbo. Tokrat meč in gležnja. Rehabilitacija naj bi trajala le nekaj tednov, a proces se je zavlekel čez celotno prosto obdobje, pa nato pripravljalni tabor in na koncu že v pripravljalne tekme. Vse do težke odločitve, ko je stopil pred novinarje.

Prva leta je bil pogosto na tleh. Vodstvo ekipe je zdaj zgradilo dobro napadalno linijo, s katero pa Luck ne bo igral. Foto: Reuters

Pri Lucku gre za splet nesrečnih okoliščin. Je velik in korpolenten, približno enake postave kot Ben Roethlisberger. V prvih letih je imel okrog sebe milo rečeno zelo slabo napadalno linijo, ki ga je pogosto pustila na cedilu. Posledice so prišle v prepogostih udarcih in srečanjih bližnje vrste s tlemi. Marsikateri igralec nasprotne obrambe je le presenečeno opazoval, ko se je podajalec pobral in tekmeca potrepljal po ramenu "dober udarec, stari."

V marsičem je bil drugačen, njegova vljudnost ni bila zaigrana, ampak odraz spoštovanja, zaljubljenosti v ta šport, v igro, v detajle, v zavedanje, kako naporni in dolgotrajni so koraki do končnega cilja. Ta se ne odraža vedno le v Super Bowlih, ampak osebni rasti. Njegova ocena, boleče tehtanje in izbira zdravja, je brez dvoma znak osebne rasti.

Odločitev je bila boleča in neprijetna. Zanj, vodstvo kluba, soigralce, navijače in samo podobo Lige NFL. Morda mu bo kdaj žal, morda si bo nekoč premislil. Brez dvoma pa mu bo hvaležno vsaj telo.

PS: Andrew Luck je pred časom ustanovil knjižni klub. V spodnjem videu je razložil svojo motivacijo za ta projekt.