Cori Gauff ima nadarjenost in dobro ekipo. Kako daleč lahko poseže? Foto: EPA

Nedelja je po tradiciji namenjena počitku, kar ne velja toliko za igralce, ampak travnato površino, ki običajno po že nekaj dvobojih izgubi videz iz kataloga.

Zgodba prvega tedna je brez dvoma Cori Gauff. Če v moškem tenisu praktično ni najstnika, ki bi lahko pariral najboljšim, jih je med ženskami precej več, a nekako v duhu nestabilnosti ženskega vrha te prihajajo in odhajajo, a 15-letnic že dolgo ni bilo med najboljšimi.

Polona Hercog je letos prikazala velik napredek, a za skok naprej bo potrebovala več zbranosti in čisto glavo. Foto: EPA

Mlada Američanka se je je izkazala že v kvalifikacijah, v katerih je izločila prvo nosilko (in 92. igralko) Aliono Bolsovo. V zadnjem krogu je proti 128. igralki Greet Minnen izgubila vse dve igri, s čimer je pri 15 letih in 3 mesecih postala najmlajša igralka v glavnem delu Wimbledona. Žreb ji je v prvem krogu namenil vzornico Venus Williams (zdaj 44. na lestvici), ki je na sveti travi zmagala petkrat. Suverena zmaga tako proti Venus kot v drugem krogu proti Magdaleni Rybarikovi je potrdila, da ima res neizmeren talent. V 3. krogu se je iz iztrgala iz žrela poraza, Poloni Hercog ubranila žogici za zmago in se prebila celo v drugi teden Wimbledona.

Gledalci so na osrednjem igrišču videli zelo zanimiv obračun, v katerem je Hercogova v začetku prevladovala. S široko paleto udarcev je unovčila svojo prednost, izkušnje ter znanje. Bila je na pragu največjega uspeha, na slamih namreč še nikoli ni zaigrala v osmini finala. A nato je zadrhtela roka, naredila je ogromno neizsiljenih napak, ko so žogice pri mreži letele v mrežo, lahek smeš pa je odletel daleč izven igrišča.

Grenak poraz Hercogove, Đoković gladko naprej

Glava. V športu pogosto govorimo o glavi, kako je zbranost ključnega pomena. Kako lahko igralca povprečnega znanje dvigne precej stopničk višje, bolj nadarjenega športnika pa lahko pusti na cedilu, da izgubi razsodnost in se prepusti uničujočim čustvom (idealen primer sta Avstralca Nick Kyrgios in Bernard Tomic). Polona Hercog ni izgubila čustev, izgubila pa je fokus, tisto osnovno zbranost zaradi katere je v nekaterih trenutkih lahko taktično razbijala mladenko na drugi strani, v tistih najbolj pomembnih trenutkih pa se je sama spremenila v neizkušeno 15-letnico. Ko se je v odločilnem nizu namreč znašla že v zaostanku brejka, ko ni imela več česa izgubiti, se je znala sestaviti in vzpostaviti ravnotežje, nato pa je spet izgubila fokus. Pri 5:6 je na svoj servis naredila kar tri neizsiljene napake, vključno z dvojno napako.

Pogled na igralski tribuni je bil zgovoren, množica trenerjev in sorodnikov pri Gauffovi in osamljen Željko Krajan na drugi strani. Zelo simbolen pogled.

Zgodba Gauffove je zanimiva še zaradi starostne omejitve. Zaradi starosti lahko odigra le omejeno število turnirjev na najvišji ravni. Nekateri to omejitev vidijo kot nepravično, ki lahko zavira njen razvoj, a zgodovina uči drugače. Dobro je znan primer Jennifer Capriati, ki je med najboljšimi debitirala še prej, v Barceloni pri 16 letih postala olimpijska prvakinja, nato pa padla v hude težave z drogami, razmišljala je celo o samomoru. Vrnila se je in nato tudi osvojila tri grand slame, a težav v zasebnem življenju s tem niti slučajno ni bilo konec. Zaščita tako mladih igralk in postopen razvoj je na pravem mestu.

Gauffova je na grand slamih debitirala na Rolandu Garrosu, kjer jo je v drugem krogu kvalifikacij ustavila Kaja Juvan. Gre za slovenski mladi up, ki je v primerjavi z Američanko sicer tri leta starejša, a vseeno kaže izjemen talent in premišljeno stopa naprej. New York bo, denimo, izpustila, ker bo opravila maturo.

Kaja Juvan je pokazal, da je sposobna preboja v Top20. Foto: EPA

Teniško maturo je opravila v Wimbledonu, kjer se je prek kvalifikacij prebila v glavni žreb in v 2. krogu izzvala najboljšo igralko generacije Sereno Williams. Uspešno, saj je bila edina do zdaj, ki je zmagovalki 23 grand slamov odščipnila niz in to kar s 6:2. Pohvaliti gre pogumen začetek, saj se marsikatera neizkušena igralka ustraši zgolj ob pogledu na Sereno. Kaja je šla pogumno v dvoboj in izkoristila nemotiviran Serenin začetek. Izkoristila je večino priložnosti, zato si nima česa očitati. Dobra je tudi njena reakcija, ko je bila po porazu razočarana. Želja po zmagi in zavedanje, da lahko igra proti tako kakovostnim igralkam, sta pozitivna.

Še kratek skok v moški del. Že prej omenjena Avstralca sta spet dokazala svoj nemirno naravo. Kyrgios se je spet prepiral s sodniki in novinarji. Njegova 'ljubezen' do Rafaela Nadala je dobro znana, v tem primeru je predstavljala celo pozitivni element, saj je prikazal zelo dobro igro. Letos sta že igrala v Acapulcu, kjer se Avstralec v podaljšani igri zadnjega niza rešil iz težkega položaja. Nadal si je po zmagi dal duška, njegovo silovito slavje je dalo vedeti, da mu zmaga zaradi zgodovine pomeni precej več kot običajna zmaga v 2. krogu.

Tomic je v uvodnem krogu izgubil po vsega 58 minutah. Organizatorji mu ne želijo plačati nagrade, saj naj bi se premalo trudil. Tomic je že napovedal pritožbo.

Novak Đoković in Roger Federer sta se suvereno sprehodila do drugega tedna, ki obeta nove zanimive obračune. In zgodbe.