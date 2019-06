Primož Roglič je pet dni preživel v rožnati majici. Foto: EPA

Navdihujoče je opazovati njegovo tabelo dosežkov.

Leto Starost Dosežek 2012 22 Začel resno trenirati kolesarstvo. 2013 23 Prvič postal član kolesarske ekipe (Adria Mobil). 2014 24 Prva etapna zmaga (Azerbajdžan). 2015 25 Prva zmaga na večetapni dirki (Azerbajdžan). 2016 26 Prva etapa na Giru (kronometer).

Prvič državni prvak (kronometer). 2017 27 Prva etapa na Touru (kraljevska gorska).

Prva medalja na svetovnem prvenstvu (kronometer). 2018 28 Prva večetapna zmaga svetovne serije (Baskija).

Prvič na Touru na koncu med 10 (četrto mesto). 2019 29 Prvič na Giru na koncu med 3 (tretje mesto).

Postopoma se je razvil v kolesarja, ki je zmožen poseči po najvišjih uvrstitvah na treh največjih dirkah. Po zadnjem presežku na Giru manjka le še zadnja in najtežja pika na i – zmaga na tritedenski dirki. Nekaj kar je bila pred desetletjem za slovenska kolesarja (in navijača) zgolj znanstvena fantastika.

Končnemu cilju je bil blizu že lani, ko je najbolj prestižno Dirko po Franciji končal na četrtem mestu, za rumeno majico, ki jo je oblekel Geraint Thomas, je zaostal tri minute in 22 sekund. Na Giru je zaostanek za končnim zmagovalcem še zmanjšal, Ekvadorec Richard Carapaz mu je ušel za dve minuti in 30 sekund.

Pogljemo igro številk

Kolesar Ravninske Kronometri Gorske Skupaj Richard Carapaz 0:00 0:00 0:00 0:00 Vincenzo Nibali -0:18 -2:03 +3:36 +1:05 Primož Roglič -0:34 -3:38 +6:22 +2:30 Mikel Landa +0:08 +1:13 +1:17 +2:38

Opomba: Zaostanki v tabeli so preračunani glede na zmagovalca Carapaza. Minus pomeni, da je posamezni kolesar v primerjavi z Ekvadorcem pridobil, plus pa izgubil.

Na Giru je v gorah nekaj izgubil, a daleč od tega, da ne bi bil dober gorski kolesar. V zadnjih dveh letih je na Touru vselej dobil gorsko (kraljevsko) etapo. Foto: EPA

Primož Roglič je lani Tour izgubil predvsem na kronometrih, kjer je pridelal več kot dve minuti zaostanka. Tokrat je bila slika obrnjena, saj na kronometrih proti končnemu zmagovalcu pridobil polčetrto minuto, a si je daleč največ zaostanka nabral na gorskih etapah, kjer mu je Carapaz ušel za več kot šest minut. Kar je iz Primoževega stališča najbolje zaskrbljujoče – ta razlika bi bila lahko še višja. Carapaz je v zadnjih dneh namreč le nadzoroval tekmece. Če bi takrat še lovil zmago, bi najbrž dodal še kakšno minuto.

Iz letala se je videl ključni Rogličev primanjkljaj, ki je slišal na ime Jumbo Visma. Dogajanje v 14. etapi, ko je poljubil ograjo, je bil le kronski primer vseh težav. Na skoraj vseh klancih je ostal brez pomoči in trošil dodatno energijo z logističnimi opravki. V luči tega je tretje mesto brez dvoma še večji uspeh.

Anketa za kolumno: Kako bi ocenili nastope Primoža Rogliča na Giru? — Slavko Jerič (@lavkeri) 03. junij 2019

Zasavski orel slovi kot kolesar, ki dela malo napak in jih le redko ponavlja. Ena od teh se mu je tokrat pripetila po etapi s ciljem na Courmayeur, kjer je zaužil preveč sladkorja, kar je bil vzrok za večdnevne težave z želodcem, ki so mu pobrale ogromno moči. Po tej etapi je praktično vsak dan v gorah izgubljal dragocene sekunde.

Izpostaviti pa velja še nekaj. Vsakemu kolesarju ustreza določen profil in dolžine dirk. Vsaj v tem trenutku se zdi, da je nekdanjemu smučarju skakalcu morda bolj pisan profil francoske pentlje, kjer običajno ni tako ekstremno brutalnih in dolgih klancev, kot smo jih bili priča v italijanskem krogu. Že ob koncu lanske sezone si je zadal cilj, od katerega ne odstopa - Tour 2020. Tretje mesto na ravno Giru je tako le dolga (in uspešna) etapa do Pariza.