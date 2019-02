Igor Vidmar. Foto: BoBo

Smrt fašizmu in v cerkev, oboje je v redu. Javno mnenje navdušeno, Slovenija pa otok normalnosti sredi fašistoidne vihre. In tudi otok politične etike! Bandelliji, Prešički, grdi, grdi, takoj stran, in tudi kradljivec sendviča: izjemno, že kar normalno.

Še več normalnosti: zasebne zavarovalnice so dvignile premijo dopolnilnega zavarovanja kljub profitom. Nepravično, a normalno. Kot je premierju še kar normalna nojevska ležernost ministra zdravja, ki zdravnikov primarnega in družinskega zdravstva preprosto ne sliši, vse je v redu, krize ni.

Kako pa je z normalnostjo v majavi zgradbi pravne države? Je bil celjski sodnik, ki sodi v zadevi Teš 6, rešen obravnav kurjih tatov ali pa bo tudi ta zadeva normalno zastarala? Cena drugega tira je pod pritiskom kritične stroke že padla pod milijardo, zdaj je spet višja. Korupcija nas po oceni TI-ja letno stane milijarde, novi strateški partner Perutnine Ptuj iz Ukrajine na 120. mestu indeksu korupcije je dobrodošel.

Lobiji vladajo zdravstvu in še čemu, korupcija kot v Bocvani. Normalno, saj smo liberalci, koalicija je, kar je, in taka je tudi Evropa. Cinik bi rekel, da so lobiji, privatizatorji inkoruptorji dobili neke vrste idealno vlado, stare vladne stranke so kompromitirane, na čelu, fasadi pa novi, čisti LMŠ, zraven še Levica za tolažbo najbolj ponižanih in razžaljenih.

A ne, ne cinizma, raje upajmo: premier in njegovi bodo na valu popularnosti presekali sprevržene normalnosti, očistili Slovenijo, saj so šele začeli. Da, če jih ne bo zavedla prav prezgodnja priljubljenost in bodo raje še naprej igrali igro g. Drnovška: počasi kot Kitajci žabe in kot vse zadnje vlade nas bodo še naprej vkuhavali v normalo evroneoliberalizma.

Lahko noč in srečno.