Šolo Bauhaus so ustanovil leta 1919 v Weimarju, leta 1925 so jo preselili v Dessau in leta 1932 v Berlin. Leta 1933 so jo razpustili nacisti. Foto: EPA

Muzej bodo odprli 8. septembra, to bo drugi muzej visoke šole za arhitekturo in oblikovanje Bauhaus, ustanovljene pred 100 leti.

Prvega so zelo uspešno odprli v Weimarju. Od odprtja v začetku aprila ga je obiskalo več kot 160.000 ljudi, so zapisali pri tamkajšnji fundaciji.

Ustanovitev šole Bauhaus velja za eno največjih prelomnic v razvoju upodabljajoče umetnosti in arhitekture preteklega stoletja. Foto: EPA

Vnaprej napovedanih že več skupin obiskovalcev

Za obisk muzej v Dessauu so se že vnaprej napovedale skupine iz Nemčije, pa tudi Italijani in Španci, prav tako pa tudi obiskovalci iz Azije in Amerike. Posamezne vstopnice je mogoče kupiti vnaprej, čakalno dobo pa morajo še predvideti, je povedala predstavnica muzeja.

V Dessauu bo muzej zdaj prvič predstavljal kraj, kjer bodo lahko v celoti razstavljene zbirke ustanove Bauhaus Dessau. Po podatkih ustanove je to druga največja zbirka na svetu, saj obsega okoli 49.000 eksponatov.

Živeli v kampusu in ustvarjali

Bauhaus je 1. aprila leta 1919 v Weimarju ustanovil arhitekt Walter Gropius. Visoka šola za arhitekturo in oblikovanje se je v vseh pogledih oddaljila od tedaj prevladujočih norm. Bauhaus je deloval kot združba najbolj avantgardnih umetnikov v vlogi učencev in učiteljev, ki so vsi živeli v kampusu in ustvarjali. Med bolj znanimi člani Bauhausa so bili tudi slikar Oskar Schlemmer, slikar in teoretik Vasilij Kandinski ter slikar in fotograf Paul Klee.

Bili so pionirji iskanja odgovora na vprašanje, kako proces modernizacije vključiti v oblikovanje in umetnost. Posebnost Bauhausa je bila tudi, da je šola pod eno streho združevala pedagoški proces in prakso.